Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan açıkladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 23:18

23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan açıkladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için bugün geri sayım sona erdi. Külliyede bakanlar kurulunun gündeminde bugün iç ve dış ilişkiler olurken görüşmenin bugün olacağına dair gelen haberler sonrasında vatandaşlar "23 Mayıs 2022 Kabine toplantısı bitti mi, saat kaçta bitecek, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantıda Türkiye'nin çabaları sonucunda, ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirlerin de ele alınması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte A Haber canlı yayını ile Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dair detaylar...

23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan açıkladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

Haftanın ilk gününde gözler Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Türkiye'nin son dönemde gündem maddelerinin başında gelen açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu da toplantıyla beraber duyurulması beklenirken bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, toplantı kararları ve sonuçları nelerdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının detayları...

23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan açıkladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

AHaber CANLI YAYIN

SON DAKİKA | KRİTİK KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İÇİN GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Külliye'de gerçekleşecek toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik edecek. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan açıkladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

NATO İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Terör destekleri ile bilinen Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının değerlendirileceği toplantıda NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan açıkladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE DİĞER DIŞ GELİŞMELER

Edinilen son dakika bilgisine göre Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

23 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçlarını Başkan Erdoğan açıkladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

ENFLASYONLA MÜCADELE KABİNE TOPLANTISININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE İLGİLİ BAKANLARLA DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.

SON DAKİKA