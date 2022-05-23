Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için bugün geri sayım sona erdi. Külliyede bakanlar kurulunun gündeminde bugün iç ve dış ilişkiler olurken görüşmenin bugün olacağına dair gelen haberler sonrasında vatandaşlar "23 Mayıs 2022 Kabine toplantısı bitti mi, saat kaçta bitecek, kararları ve sonuçları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplantıda Türkiye'nin çabaları sonucunda, ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirlerin de ele alınması bekleniyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? İşte A Haber canlı yayını ile Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına dair detaylar...