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Kritik , saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün var mı?

Yeni haftanın ilk gününde sorusunun yanıtı en sık araştırılanlar arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını süreci ile ilgili son gelişmeler ve yeni alınacak kararlar kritik toplantıda belli olurken en son 1 Mart tarihinde toplantı düzenlenmişti. Son toplantı kararlarına göre; her iki haftada bir kademeli normalleşmenin yeniden düzenleneceği açıklanmış olup risk durumuna göre illerin renklerinin de yeniden tespit edileceği biliniyor. Bu bakımdan; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 15 Mart bugün var mı? İşte toplantı tarihi ve sürece yönelik detaylar!

Giriş Tarihi: 15.03.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 09:18
Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

En son 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi merakla bekleniyor. Son olarak 4 farklı risk grubuna bölünen ve kısıtlamaların buna göre düzenlendiği korona risk haritasının değişip değişmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüsle mücadele toplantının en önemli konusu olurken vaka sayısında yaşanan artışın değerlendirilmesi üzerine var olan tedbirler ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bu bakımdan; ne zaman yapılacak, bugün toplantı var mı? , kısıtlamalar yeniden gelecek mi? İşte bilgiler!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son 1 Mart tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi merakla bekleniyor. Son toplantıda değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacağı açıklanmıştı. Bu bakımdan yeni Kabine Toplantısı tarihi için gözler 15 Mart yani bugüne çevrildi. Bugün toplantının yapılması bekleniyor ancak henüz net tarih belli olmadı…

Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

YENİ KISITLAMALAR GELİR Mİ?

Kabine toplantısında "şimdilik" yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

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Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

1 MART'TA ALINAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

1 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan şunları söyledi;

Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır.

Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

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