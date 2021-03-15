Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

En son 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi merakla bekleniyor. Son olarak 4 farklı risk grubuna bölünen ve kısıtlamaların buna göre düzenlendiği korona risk haritasının değişip değişmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüsle mücadele toplantının en önemli konusu olurken vaka sayısında yaşanan artışın değerlendirilmesi üzerine var olan tedbirler ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Bu bakımdan; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, kısıtlamalar yeniden gelecek mi? İşte bilgiler!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son 1 Mart tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın bu haftaki tarihi merakla bekleniyor. Son toplantıda değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacağı açıklanmıştı. Bu bakımdan yeni Kabine Toplantısı tarihi için gözler 15 Mart yani bugüne çevrildi. Bugün toplantının yapılması bekleniyor ancak henüz net tarih belli olmadı…