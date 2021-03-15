Kritik Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı?

Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı en sık araştırılanlar arasında yerini alıyor. Koronavirüs salgını süreci ile ilgili son gelişmeler ve yeni alınacak kararlar kritik toplantıda belli olurken en son 1 Mart tarihinde toplantı düzenlenmişti. Son toplantı kararlarına göre; her iki haftada bir kademeli normalleşmenin yeniden düzenleneceği açıklanmış olup risk durumuna göre illerin renklerinin de yeniden tespit edileceği biliniyor. Bu bakımdan; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 15 Mart bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı? İşte toplantı tarihi ve sürece yönelik detaylar!