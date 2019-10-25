Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...
Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...
Kolunda çıkan ufak sivilceye aldırmayan ve sıradan bir sivilce zanneden genç kadın, zamanla geçmediğini farkettiği derisinin üzerindeki bu sivilceyi doktora gösterdi. Doktorun apar topar operasyona aldığı genç kadın ameliyatta öğrendiği gerçek karşısında şoke oldu. İşte ilginç olayın detayları ve fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 25.10.2019
00:37
Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
07:49
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ