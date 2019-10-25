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  • Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

bir sivilce sanmıştı! eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

Kolunda çıkan ufak sivilceye aldırmayan ve sıradan bir sivilce zanneden genç kadın, zamanla geçmediğini farkettiği derisinin üzerindeki bu sivilceyi doktora gösterdi. Doktorun apar topar operasyona aldığı genç kadın ameliyatta öğrendiği gerçek karşısında şoke oldu. İşte ilginç olayın detayları ve fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 00:37 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 07:49
Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

Omzunda sivilce çıkan kadın başlarda basit bir sivilce deyip önemsemediği derisinin üzerindeki çıkıntı yüzünden ameliyatlık oldu. Genç kadın zamanla geçmediğini fark ettiği sivilceyi doktora göstermek için hastaneye gittiğinde apar topar ameliyata alındı ve kolundaki ufak sivilceyle ilgili eden gerçeği öğrendi. İşte sosyal medyada büyük ilgi toplayan olaydan kareler...

Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

İnanılmaz olay böyle gerçekleşti!

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Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu.

Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...
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