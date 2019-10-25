Küçük bir sivilce sanmıştı! Şok eden gerçeği ameliyatta öğrendi...

Omzunda sivilce çıkan kadın başlarda basit bir sivilce deyip önemsemediği derisinin üzerindeki çıkıntı yüzünden ameliyatlık oldu. Genç kadın zamanla geçmediğini fark ettiği sivilceyi doktora göstermek için hastaneye gittiğinde apar topar ameliyata alındı ve kolundaki ufak sivilceyle ilgili şok eden gerçeği öğrendi. İşte sosyal medyada büyük ilgi toplayan olaydan kareler...