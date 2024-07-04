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Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
09:53
Uzmanlar, Marmara için büyük deprem uyarısı verirken İstanbul'da tabut binalar tehlike saçtı. Son bir ay içerisinde 2 binada çökme yaşanması paniği artırdı. Dün ise Esenler'de bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle büyük korku yaşandı. Polis ekipleri hemen güvenlik önlemleri alıp apartmanı boşalttı. Ardı ardına yaşanan çökme ve çatlamalar, uzmanların uyarısını bir kez daha hatırlattı: İstanbul'da 10 binadan 7'si tabut!