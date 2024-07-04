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Haberler Yaşam Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 09:53

Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!

Uzmanlar, Marmara için büyük deprem uyarısı verirken İstanbul'da tabut binalar tehlike saçtı. Son bir ay içerisinde 2 binada çökme yaşanması paniği artırdı. Dün ise Esenler'de bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle büyük korku yaşandı. Polis ekipleri hemen güvenlik önlemleri alıp apartmanı boşalttı. Ardı ardına yaşanan çökme ve çatlamalar, uzmanların uyarısını bir kez daha hatırlattı: İstanbul'da 10 binadan 7'si tabut!

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Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!

Uzmanlar peş peşe büyük deprem uyarısı yaparken İstanbul'da alarm zilleri çalmaya başladı. Kentsel dönüşümün geri plana atıldığı şehirde, tabut binalar tehlike saçtı. Milyonlarca binanın depreme dayanıksız ve çürük olduğu söylenilen İstanbul'da son bir ay içerisinde iki binada çökme yaşandı.

Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!

3 KATLI BİNA BİR ANDA ÇÖKTÜ!

İlk olarak İstanbul Küçükçekmece'ce 2 Haziran'da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü 18 kişi de yaralandı.

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Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!

Apartmanda yaşayanlar, caddeden bir kamyon geçerken bile binanın sallandığını, bina sahibinin ise kentsel dönüşümü istemediğini anlattı.

Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!

"APARTMAN ZATEN ÇOK SALLANIYORDU"

Bu faciadan günler sonra 27 Haziran'da bu kez İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir apartmanın çatı bölümünde çökme yaşandı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken apartmanın tamamının yıkılması kararlaştırıldı.

Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!

Apartman sakini Berfin Biçici, "Çok fena bir gürültü oldu bir anda, deprem oldu sandım. Apartman zaten çok sallanıyordu, kapının önünden araba geçsin, avizeler, koltuklar sallanıyordu" diyerek yaşanılanları anlattı.

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