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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 18:47

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle

TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22 Nisan Pazartesi akşamı 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle" araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu bölümünde Selahaddin Şam'a sızmayı başarmıştır. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Şam'ı geri almak için uğraşırken Selçuklu Meliki Dolat'ın gelişi bütün dengeleri bir anda değiştirir. Peki, Selahaddin devletin Başkenti Şam'ı geri alabilecek mi, bir sonraki hamlesi ne olacak? Bu soruların cevabı için işte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Bölüm için izleyiciler ekranları başındaki yerlerini aldılar. İzleyicilere büyük bir tarihi seyir zevki yaşatan dizide Selahaddin'in Şam'ı geri almaya çalışırken doğup büyüdüğü şehrin her köşesini karış karış bildiğinden kuvvetli stratejiler hazırlamaktadır. Peki, Dolat tehlikesi bertaraf edilecek midir? tüm bu soruların cevabı için TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm tek parça izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. BÖLÜM ÖZET

Selahaddin'in Bernard'ın elinden esirleri kurtarmak için Sultan Nureddin ile kurduğu oyun sonucunda Şam'a sızmış ve Şam'ın kapısını açmayı başarmıştır. Şam'a hücum etmek için hazırda bekleyen Şirkuh ise tam hareket edecekken Mevdud ordunun önünü kesmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle

Mevdud'un ordunun önünü kesmesi Sultan Nureddin'i zor durumda bırakır. Bernard ve Haçlı askerleri karşısında direnen Sultan Nureddin son anda gelen Karategin ve adamlarının yardımıyla kurtulmayı başarır. Selahaddin de Viktorya ve haçlı askerleri karşısında direnirken son anda Süreyya ve Rabia'yı kurtarmayı başarır. Artık sıra Şam'dadır. Sultan Nureddin, Şam'a gelemeyen ordusunun önünü kesen kişinin Mevdud olduğunu öğrenir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle

Sultan Nureddin bir taraftan Mevdud'un ihaneti ile uğraşırken diğer taraftan taht şehri olan Şam, Bernard tarafından haçlı ordularıyla korunaklı hale getiriliyor ve olası bir savaşa karşı şehri güçlendiriyordur. Bu durum karşısında büyüdüğü şehri karış karış bilen Selahaddin, Sultan Nureddin ile yeni bir savaş stratejisi düşünür. Ne olursa olsun Şam alınacaktır.

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