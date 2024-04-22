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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 22.04.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
18:47
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle || TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm canlı izle
TRT1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22 Nisan Pazartesi akşamı 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi canlı izle" araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin bu bölümünde Selahaddin Şam'a sızmayı başarmıştır. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Şam'ı geri almak için uğraşırken Selçuklu Meliki Dolat'ın gelişi bütün dengeleri bir anda değiştirir. Peki, Selahaddin devletin Başkenti Şam'ı geri alabilecek mi, bir sonraki hamlesi ne olacak? Bu soruların cevabı için işte TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm canlı izle ekranı