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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
23:37
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?
TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam saat 20.00'de 50. bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmen Serdar Özönalan'ın yönettiği dizi, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri yine ekrana kilitledi. Dizinin takipçileri, şimdi 51. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?