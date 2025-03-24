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Haberler Yaşam KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 23:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 23:37

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, bu akşam saat 20.00'de 50. bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmen Serdar Özönalan'ın yönettiği dizi, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri yine ekrana kilitledi. Dizinin takipçileri, şimdi 51. bölüm fragmanını bekliyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bugün yayımlanan 50. bölüm, aksiyon dolu sahneleriyle büyük beğeni topladı ve izleyicileri bir sonraki bölüme dair daha fazla ipucu edinmek için heyecanlandırdı. Şimdi ise herkes, 51. bölüm fragmanını sabırsızlıkla bekliyor. Yeni bölümde neler olacağına dair çıkan söylentiler ve fragman hakkındaki gelişmeler, büyük bir merakla takip ediliyor. İşte, "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin yeni bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar ve fragman hakkındaki son bilgiler…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gökbörü, Sultan Selahaddin'i öldürmek için pusu kurmuştur. Habercinin getirdiği haberle Sultan Selahaddin şehit düşmüştür… Sultan Selahaddin'e ne oldu? Şemse'yi, annesini, Mila'yı ve herkesi yasa boğan bu haber gerçek mi? Değilse, Selahaddin'in nasıl bir tertip kurmuş olabilir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

Gümüştekin, Selahaddin'in şehadet haberini alır almaz Mısır'ı teslim alması için Emir Kaymaz'ı görevlendirir fakat Kadı Fazıl Sultan Selahaddin'in mülkünü kimseye kolay teslim edecek değildir.Gümüştekin ise Mısır'ı almak için haçlılarla ittifak yapmaktan geri durmayacaktır.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 51. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! TRT1 Selahaddin Eyyubi fragmanıyla haftaya neler olacak?

Kudüs'te Prenses Sybilla, hem karnındaki bebeğinin kaybından hem de Balian'ın ayrılığından ötürü yas halinde… Sybilla Lord Guy'la gerçekten evlenecek mi? Evlenirse, Guy'ın taht emellerinin önünde tek bir engel kalacak: O da Kral Baldwin. William ve Balian ise içerisinde bulunduklarını zor durumdan çıkma uğraşında. Balian ne yapıp edip üzerlerine yıkılan suçtan kendisini aklamaya kararlı.