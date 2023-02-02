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Haberler Yaşam Kuki adlı kedinin midesinden çıktı: Tam 2 metre!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 15:40

Kuki adlı kedinin midesinden çıktı: Tam 2 metre!

Kuki adlı kedinin midesinden 2 metrelik örgü ipi çıktı. Kedinin tedavisini yapan veteriner, "Kusturarak çıkarttık" diye konuştu.

Kuki adlı kedinin midesinden çıktı: Tam 2 metre!

İlginç olay Sivas'ta yaşandı. Gülseren Sarıgül, 6 yaşındaki 'Kuki' isimli tekir cinsi erkek kedisinin evde oyun oynarken ağzında örgü ipi olduğunu fark etti.

Kuki adlı kedinin midesinden çıktı: Tam 2 metre!

Hayvanın ipin bir kısmını yuttuğunu fark eden Sarıgül, veteriner kliniğine başvurdu. İlaçlarla kusturulan kedinin midesinden 2 metre uzunluğunda ip çıkarıldı.

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Kuki adlı kedinin midesinden çıktı: Tam 2 metre!

Kedinin tedavisini yapan veteriner hekim İbrahim Özmen, "Yabancı cisim yutmalarında ilk 2 saat bizim için çok önemli. Mideden bağırsağa yabancı cisim geçerse, kusturarak çıkartamıyoruz.

Kuki adlı kedinin midesinden çıktı: Tam 2 metre!

Midede kaldığı sürece kusturucu ilaçlarla müdahale edebiliyoruz. 'Kuki' getirildiğinde ipi tamamen yutmadığını gördük.

Kuki adlı kedinin midesinden çıktı: Tam 2 metre!

1,5 metre kadarını yutmuş. 50 santimetresi ağzının dışından sarkıyordu. Kusturarak ipi çıkarttık. Şu anda kedinin sağlık durumu iyi" dedi.

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