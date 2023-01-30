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Haberler Yaşam Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 30.01.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 19:01

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı

Bir akademisyen tarafından inşa edilen ev görenleri tam anlamıyla hayran bırakıyor. Mimari becerisi yüksek insanlar takdir toplayan işlere imza atabiliyor. İşte o isimlerden biri. Modern ve geleneksel yöntemleri birleştirdi. Hayranlık uyandıran bir ev inşa etti. Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde ev yaptı. Evin yapım aşamaları da görüntülendi. İşte o kareler...

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı

Sosyal medya bu adamı konuştu! Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal'ın uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde yaptığı ev hem görsel hem de yapı yöntemi açısından büyük ilgi görüyor.

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı

ABD'DE 11 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTI

Nazzal, 1998'de İskoçya'nın Glasgow Üniversitesinde İngiliz edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve ABD'de 11 yıl öğretmenlik yaptı.

Bir ABD dergisinde medya sorumlusu ve yazı işleri müdürü olarak da görev yapan Nazzal'ın, yayınlanmış 200'e yakın makalesi ve melez edebiyat konusunda birçok yayını bulunuyor.

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Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı

2016'DA ÜLKESİNE DÖNDÜ

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5 yıl tercümanlık yaptıktan sonra 2016'da ülkesine dönen Nazzal, kendisine akademik hayatından tamamen farklı bir yol çizdi.

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı

EVİN YAPIMINDA ÇAMUR, ARPA SAMANI, KÜL VE KEÇİ KILI KULLANDI

Nazzal'ın çamur ve samandan yaptığı ev, bugünlerde "eskinin modern yorumunu" görmek isteyenlerin ilgiyle ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı

Ürdünlü akademisyen, 2009'da Mefrak'ın El-Fudeyn bölgesinde 35 bin dinara satın aldığı 750 metrekarelik arsada yapımına başladığı evin iskeletini 2 yılda tamamladı.

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