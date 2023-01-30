Kül, keçi kılı, çamur ve arpa samanı... Akademisyenin evi hayran bıraktı

Bir akademisyen tarafından inşa edilen ev görenleri tam anlamıyla hayran bırakıyor. Mimari becerisi yüksek insanlar takdir toplayan işlere imza atabiliyor. İşte o isimlerden biri. Modern ve geleneksel yöntemleri birleştirdi. Hayranlık uyandıran bir ev inşa etti. Ürdünlü akademisyen Hamed Yusuf Nazzal, uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra doğduğu kent El-Mefrak'a dönerek doğayla uyumlu malzemelerden geleneksel mimariye uygun şekilde ev yaptı. Evin yapım aşamaları da görüntülendi. İşte o kareler...