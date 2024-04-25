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Haberler Yaşam Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 18:27

Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanmıştı. 25 Nisan Perşembe günü dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelen dizi için izleyiciler "Kül Masalı canlı izle" ekranı başında yer aldılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Peki Kül Masalı 9. bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 9.bölüm canlı izle

Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

İş adamı Arat ve aşçı Özge'nin ilk görüşte aşk masalındaki sihir bozuluyor. Genç aşıklar gerçekle ve geçmişle yüzleşiyorlar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kül Masalı dizisi bu akşam 6. bölümüyle TRT1 ekranlarında. İşte Kül Masalı 9. bölüm canlı izle

Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

KÜL MASALI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kül Masalı dizisi 25 Nisan Perşembe günü 9. bölümüyle ekranlarda. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

KÜL MASALI SON BÖLÜM ÖZET

Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Arat Özge'ye kendini affettirmenin yolunu ararken Jale ve Özge arasında büyük bir kavga kopar.

Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

Jale Özge'ye geçmişini ve köşkte yaşadığı tüm travmaları anlatır. Jale'nin bu hareketi Neveser için bardağı taşıran son damladır artık. Jale'yi köşkten göndermek için harekete geçer. Diğer taraftan Jale, Erhan'a Leyla'nın kaybının ardındaki gerçeği anlatmak zorunda kalır

Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı

Jale'nin içine düştüğü çıkmazın sadece Leyla'nın değil, Arat ve Özge'nin hayatlarını da tehdit ettiğini öğreniriz. Nihayetinde Arat kızı Leyla'nın varlığını öğrenirken tüm bu olayların arkasındaki kişi de su yüzüne çıkar.

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