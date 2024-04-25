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Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
18:27
Kül Masalı 9.bölüm yayında! TRT1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm canlı izle ekranı
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kül Masalı geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanmıştı. 25 Nisan Perşembe günü dokuzuncu bölümüyle ekranlara gelen dizi için izleyiciler "Kül Masalı canlı izle" ekranı başında yer aldılar. Başrollerinde Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı dizide iki farklı aileden ve geçmişten gelen iki gencin birbirine aşkını anlatıyor. Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Peki Kül Masalı 9. bölümde neler olacak? İşte Kül Masalı 9.bölüm canlı izle