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Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:07
Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor
2022 yılında yıkılan ve kültür sanatın merkez noktalarından biri olarak tasarlanan, Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak'ta çivi dahi çakılmadı. Yıkımın ve yapımının mülk sahiplerine ait olduğu projede bölgedeki birçok yapının sahibi olan Manukyan ailesi ise sessizliğini koruyor.