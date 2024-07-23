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Haberler Yaşam Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor
Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:07

Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor

2022 yılında yıkılan ve kültür sanatın merkez noktalarından biri olarak tasarlanan, Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak'ta çivi dahi çakılmadı. Yıkımın ve yapımının mülk sahiplerine ait olduğu projede bölgedeki birçok yapının sahibi olan Manukyan ailesi ise sessizliğini koruyor.

Oğuzhan UYSAL
Batuhan ALTINBAŞ
Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor

Kültür ve sanat alanda merkez noktalardan biri olarak kullanılmak üzere 2022 yılında yıkımı yapılan Zürafa Sokak, Alageyik Sokak ve Kadem Sokak'ta 2 yıldır çivi dahi çakılmadı.

Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor

Yıkımın ve yapımının mülk sahiplerine ait olduğu projede bölgedeki birçok yapının sahibi olan Manukyan ailesi ise sessizliğini koruyor.

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Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor

Türkiye'nin 'Genelev Patroniçesi' olarak tanıdığı Matild Manukyan ile özdeşleşen Zürafa Sokak ve çevresi, 2022 yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda yıkıldı.

Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor

Kültür ve sanat merkezi olarak planlanan alanda ne yapılacağına dair uzman isimler ve hak sahipleriyle toplantılar yapıldıktan sonra çalışmalara başlanması planlanıyordu.

Kültür ve sanata Manukyan engeli! Bir çivi dahi çakılmadı: Aile sessizliğini koruyor

Fakat planlananın aksine yıkımı gerçekleştirilen Zürafa sokak ve çevresinde 2 yılın ardından tek bir çivi dahi çakılmadı.

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