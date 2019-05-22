Kur'an'ın tüm Müslümanlar için dünya ve âhiret hayatını düzenleyen büyük bir şifa kaynağı olduğu bilinir. Kur'an'ın mü'minler için bir şifa olduğu İsra suresinin 82. Ayetinde şöyle anlatılır: "Biz Kur'an'dan öyle ayetler indirmekteyiz ki, müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin de ancak sapıklığını artırır. Bu ayet de, diğerleri gibi tüm insanlar için çok önemli işaretler taşıyor. Çanakkale'de bir tez çalışmasında ortaya çıkan sonuç, Kur'an ve tasavvuf müziği dinletilen balıkların diğer balıklardan daha çabuk büyüdüğünü ortaya çıkardı.