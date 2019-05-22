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  • Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

Kur'an'ın tüm Müslümanlar için dünya ve âhiret hayatını düzenleyen büyük bir şifa kaynağı olduğu bilinir. Kur'an'ın mü'minler için bir şifa olduğu İsra suresinin 82. Ayetinde şöyle anlatılır: "Biz Kur'an'dan öyle ayetler indirmekteyiz ki, müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin de ancak sapıklığını artırır. Bu ayet de, diğerleri gibi tüm insanlar için çok önemli işaretler taşıyor. 'de bir tez çalışmasında ortaya çıkan sonuç, Kur'an ve tasavvuf müziği dinletilen balıkların diğer balıklardan daha çabuk büyüdüğünü ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 16:42
Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor
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Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku'nun doktora tezi, farklı ses ve müziklerin balıklar üzerinde farklı etkisi olduğunu ortaya çıkardı. Tezde, ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıkların daha çabuk büyüdüğü belirtildi.

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Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, 'Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu doktora tezi hazırladı.

Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

Tez çalışması kapsamında balıklara 2 yıl önce dinletilen 12 farklı sesin etkileri açıklandı.

Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıkların daha çabuk büyüdüğünü ortaya koyan doktora tezinin ardından yazdığı bilimsel makale Uluslararası Hakemli Dergi'de (SCI) yayınlandı.

Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, doktora tezi sırasında farklı ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisini görmek için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirdiklerini ve balıklara her gün, sabah, öğle ve akşam yarımşar saat Tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve şehir gürültüsü sesi dinlettiklerini söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Tasavvuf Musikisi dinletilen balıklar daha çabuk büyüyor

Bunun sonucunda, ve Tasavvuf Musikisi dinleyen balıkların büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu yönde etki ettiğini gözlediklerini belirten Kuşku, şehir gürültüsü dinleyen balıkların ise olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

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