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Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Giriş Tarihi: 22.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
13:22
Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Kurban Bayramı 2025 için heyecan şimdiden başladı. Dini bayramlarda aileleriyle bir araya gelmek isteyenler, bayram tatilini planlamak ve hazırlıklarını tamamlamak için yılın son bayramının hangi tarihlere denk geleceğini araştırıyor. Özellikle şehir dışına çıkacak olanlar ve tatil planı yapacaklar, bayramın başlayacağı günü ve kaç gün süreceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvimde Kurban Bayramı günleri belli oldu. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?