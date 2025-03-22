Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 5-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.