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Giriş Tarihi: 22.03.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:22

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı 2025 için heyecan şimdiden başladı. Dini bayramlarda aileleriyle bir araya gelmek isteyenler, bayram tatilini planlamak ve hazırlıklarını tamamlamak için yılın son bayramının hangi tarihlere denk geleceğini araştırıyor. Özellikle şehir dışına çıkacak olanlar ve tatil planı yapacaklar, bayramın başlayacağı günü ve kaç gün süreceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvimde Kurban Bayramı günleri belli oldu. Peki; Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi şimdiden bayram tarihlerini öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Hem manevi anlamı hem de tatil planları açısından büyük önem taşıyan bu özel günlerin hangi tarihlerde idrak edileceği merak konusu oldu. Bayram öncesi kurbanlık hazırlıkları yapmak isteyenler ve şehir değiştirmeyi düşünenler, Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş günlerini öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı 2025 ne zaman, hangi gün başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 5-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ HANGİ AYDA, HANGİ GÜNLER?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda idrak edilecek? 2025 Kurban Bayramı tarihleri