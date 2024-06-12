Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte bayram tatili tarihleri

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.