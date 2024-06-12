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Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte bayram tatili tarihleri
Giriş Tarihi: 12.06.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
14:41
Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban bayramı tatili ile yaz tatilini bileştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar "Kurban bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı tatiline kaç gün kaldı? İşte Diyanet ile 2024 Kurban Bayramı tarihleri…