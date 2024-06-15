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Haberler Yaşam KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 11:00

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?

Kurban Bayramı, her yıl dünya çapında idrak edilen iki İslami bayramdan ikincisidir ve Müslüman alemi için önemli bir yere sahiptir. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramda vatandaşlar kurban duası okunuşu hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarını çalıştırıyor. İslami usullere uygun olarak ibadetini yerine getirmek isteyenler kurban kesilirken okunacak dua için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Kurban keserken okunması gereken dualar nelerdir, hangi sureler okunur? İşte, Kurban keserken okunacak dua Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?

Kurban duası okunuşu ve anlamı için araştırmalar hız kazandı. Vacip kılınan ibadeti doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar "Kurban keserken hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt arıyor. Toplamda dört gün sürecek bayramda kurban ibadeti için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken kurban keserken okunacak dua ve sureler araştırılıyor. Peki, Kurban keserken okunması gereken dualar nelerdir, Kurban duası nedir, nasıl okunur? İşte Diyanet İşleri bilgisi ile kurban duası Türkçe anlamı ve kurban keserken okunacak dua hakkında tüm detaylar…

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?

KURBAN KESERKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine eziyet edilmeden yatırılır.

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KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?

Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak kurban sahibi veya vekili tarafından üç defa ''Bismillahi Allahü ekber'' denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

''De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.'' (En'âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?

Bu ayetlerden sonra,

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Hayvana zulmetmeden damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?

KURBAN KESERKEN OKUNACAK SURELER

"Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn."

"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım" demek.

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