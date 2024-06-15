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KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:00
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA! Bayramda Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar ve sureler okunur?
Kurban Bayramı, her yıl dünya çapında idrak edilen iki İslami bayramdan ikincisidir ve Müslüman alemi için önemli bir yere sahiptir. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan bayramda vatandaşlar kurban duası okunuşu hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarını çalıştırıyor. İslami usullere uygun olarak ibadetini yerine getirmek isteyenler kurban kesilirken okunacak dua için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Kurban keserken okunması gereken dualar nelerdir, hangi sureler okunur? İşte, Kurban keserken okunacak dua Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...