HaberlerYaşamKurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...
Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:56Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:01
Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan, ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu (51), "Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsedi" dedi. 'Kendini arayan adam' olarak dünya basınında da yer bulan Mutlu haberleri izlemediğini belirterek, "Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil" diye konuştu.