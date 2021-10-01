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Haberler Yaşam Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...
Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 10:01

Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan, ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu (51), "Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsedi" dedi. 'Kendini arayan adam' olarak dünya basınında da yer bulan Mutlu haberleri izlemediğini belirterek, "Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil" diye konuştu.

Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...
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Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...

İnegöl ilçesinde 28 Eylül gecesi arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu'nun eşiyle karşılaştı.

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Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...

Eşi, Beyhan Mutlu'dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi.

Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...

İhbar üzerine jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu: Dünya umurumda değil...

Bölgede karşılaştığı arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Beyhan Mutlu, bir süre sonra "Beyhan Mutlu" diyerek bağıran arama kurtarma ekibine "Buradayım" diyerek cevap verince gerçek ortaya çıktı.

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