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Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
00:19
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman ekranlara gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecan dolu bölümleriyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun uç pazara dönmüşlerdi ve Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurmuştu. Peki, Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?