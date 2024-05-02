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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 00:19

Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman ekranlara gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecan dolu bölümleriyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun uç pazara dönmüşlerdi ve Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurmuştu. Peki, Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü ekranlara gelemeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan 158. Bölümün ardından izleyenler yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Peki, Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı detayları!

Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 1 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 158. Bölümünde Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurur. Melike Hatun'un planı nedir?

KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranındaki 'Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanını takip etmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey kendisine kurulan tuzağa karşı var gücüyle mücadele etmektedir. Kurulan tuzakta karşı tarafta Boran'ı da gören Osman Bey yüzleştiklerinde Boran'a ne yapacaktır? Boran'ın ölümü Osman Bey'in elinden mi olacaktır?

Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun uç pazara dönmüşlerdir. Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktır. Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurur. Melike Hatun'un planı nedir?

Kuruluş Osman 159. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gonca Hatun yakalanıp babasına getirilmiştir. Yakup Bey'in karşısında dimdik durup sevdasını savunan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacaktır? Osman Bey her şey olup biterken Ahmet'in katilini bulup Alaeddin'i aklamanın peşindedir. Alaeddin'in mahkemesini yönetecek Kadı kilit isimdir.

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