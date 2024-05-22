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KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
23:19
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman ekranlara gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecan dolu bölümleriyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Peki, Kuruluş Osman 162. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?