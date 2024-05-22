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Haberler Yaşam KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 23:19

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman ekranlara gelen son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecan dolu bölümleriyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Peki, Kuruluş Osman 162. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü ekranlara gelemeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan son bölümün ardından izleyenler yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Peki, Kuruluş Osman 162. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı detayları!

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

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KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 161. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır?

Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Ulcay'ın dostum dediği Konstantin Palealagos kimdir?

Uç Pazar'a el konulmasıyla birlikte Osman Bey'in zafer üzerine zafer elde etmesi Kayı Obası'nda bir şenlik havası estirmektedir. Fakat Gündüz Bey'in baskın yeme haberiyle sevinçleri kursaklarında kalır. Babasının haberini alan Elçim Hatun ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bala Hatun sahte kadı oyununu İbrahim Bey'in yüzüne vurur. Melike Hatun'un foyası ortaya çıkacak mıdır? İbrahim Bey bütün bu olanlardan sonra ne yapacaktır?

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Yakup Bey'le karşılaşırlar. Yakup Bey, Gonca'ya karşı öfkesini kusarken Alaeddin Bey ise Gonca'nın yanında durur. Bu gerilim nereye varacaktır?

Öte yanda Osman Bey, Bizans'a savaş açtığını ilan eder. Osman Bey'in bu kararını tetikleyen etken nedir?

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı için,

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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