Haberler
Yaşam
Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle
Giriş Tarihi: 12.06.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
19:52
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 12 Haziran 2024 Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır? İşte, 12 Haziran 2024 ATV ile Kuruluş Osman 164. Bölüm sezon finali izle!