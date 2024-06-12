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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle
Giriş Tarihi: 12.06.2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 19:52

Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 12 Haziran 2024 Çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, her hafta heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor! Yeni bölümde bu hafta Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır? İşte, 12 Haziran 2024 ATV ile Kuruluş Osman 164. Bölüm sezon finali izle!

Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle

Kuruluş Osman her hafta yayınlanan bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 164. Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, bu hafta "Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır." Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle ekranı!

Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 12 Haziran Çarşamba akşamı 20:00'de sezon finali ile yayınlanıyor.

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Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?

Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle

Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?

Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.

Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle

Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder. Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır? Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?

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