Kuruluş Osman 164. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle

Kuruluş Osman her hafta yayınlanan bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 164. Bölüm ile izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide, bu hafta "Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır." Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kuruluş Osman sezon finali izle ekranı!