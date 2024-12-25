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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 176. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 25.12.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:10

Kuruluş Osman 176. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD

ATV ekranlarının sezonlardır izleyenleri ekran başına kitleyen tarihi yapımı Kuruluş Osman 176. bölüm izle ekranı başında takip ediliyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizi her hafta çarşamba günleri takip edilmeye devam ediyor. Yeni bölümde yeniden heyecan dorukta. İşte, Kuruluş Osman son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Kuruluş Osman 176. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD

Kuruluş Osman 176. bölüm izle ATV dizi ekranında gündemde. Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na geliyor. Osman Bey'in hamleleri izleniyor. İşte, 25 Aralık 2024 tarihli Kuruluş Osman son bölüm izle linki...

Kuruluş Osman 176. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD

KURULUŞ OSMAN 176. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki lintek izleyebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN İZLE EKRANI

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Kuruluş Osman 176. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le ilk kez karşı karşıya gelen Ulugan'ın obaya geliş amacı nedir? Osman Bey Ulugan'a karşı nasıl bir tavır sergileyecektir? Ulugan, Osman Bey'in önce itibarını sonra canını alacağını söyler. Ulugan, Osman Bey'i alt etmek için nasıl bir plan yaptı?

Kuruluş Osman 176. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD

Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin Beyler de Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirilmişlerdir. Moğollar, Şehzade Orhan'ı Karacahisar'da nasıl tuzağa düşürecektir?

Moğollar, Şehzade Orhan'ın parmaklarına çivi çakarak vahşice işkence yaparlarken oğlunu bulmak için çıktığı yolda Osman Bey şehzadesi Orhan Bey'i kurtarabilecek midir?

Kuruluş Osman 176. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle full HD

Öte yandan zehir bütün obayı sarmışken Poena da zehirlenmiştir. Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden kaybedecek mi?

Obada bir zehir yayılır. Ahali zehir yüzünden kırılmaktadır. Alaeddin Bey zehrin panzehrini bulabilecek midir?

Osman Bey yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbirlerini arttırmaktadır.

Kayı Obası'nda alınan tedbirlere karşı İlbay ne yapacaktır? Osman Bey'in tedbirlerini boşa çıkartmak için nasıl bir planı vardır?

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