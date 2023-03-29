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Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:00

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrolünde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin yeni bölümüyle ekranlara gelmeyeceği belirtildi. Bu noktada tarihi yapımın sevenleri Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bu akşam var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, , 29 Mart 2023 ATV yayın akışıile yanıt buldu. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu? İşte, tüm merak edilenler…

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı

Her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşan Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu soruları yanıt aramaya başladı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizi ATV yayın akışı listesinde yer almadı. Bu noktada Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Son bölümü izlemek isteyen seyirciler gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, 29 Mart ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? İşte, detaylar…

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Her Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara gelmeyecek.

ATV yayın akışına göre 29 Mart Çarşamba (bugün) dizinin özel bölümü yayında olacak.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

29 Mart 2023 tarihli ATV yayın akışına gör0e, saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Özel yayını ekranda olacak.

Bu sebeple Kuruluş Osman ekranlara gelmeyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22.00'de ATV, A haber, A para ortak yayınında, gazetecilerin sorularını cevaplayacak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı

KUURLUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Tarihi dizinin yeni bölümünün haftaya çarşamba yani 5 Nisan 2023 tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI (29 MART 2023)

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kuruluş Osman - Özel Bölüm

22.00 Cumhurbaşkanı Özel

23:45 Bir Küçük Gün Işığı

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