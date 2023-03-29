Haberler Yaşam Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 29 Mart 2023 ATV yayın akışı

Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:00

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrolünde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin yeni bölümüyle ekranlara gelmeyeceği belirtildi. Bu noktada tarihi yapımın sevenleri Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok, bu akşam var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Sorular, , 29 Mart 2023 ATV yayın akışıile yanıt buldu. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu? İşte, tüm merak edilenler…