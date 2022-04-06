Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir, tarihte nasıl ve neden öldü? İbrahim Fakih dizide ölecek mi, Murat Serezli yapımdan çıkacak mı ayrılacak mı?

Kuruluş Osman dizisinde Murat Serezli'nin canlandırdığı İbrahim Fakih karakteri tarihi ile merak konusu haline geliyor. Atv'nin reyting rekortmeni yapımında bu hafta yaşananlarla beraber dizinin izleyenleri "Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir, tarihte nasıl ve neden öldü, dizide ölecek mi, Murat Serezli yapımdan çıkacak mı ayrılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Karakterin akıbeti bu akşamki bölümle netleşecek. Peki, Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir, tarihte nasıl ve neden öldü?" İşte detaylar...