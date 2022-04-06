Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir, tarihte nasıl ve neden öldü? İbrahim Fakih dizide ölecek mi, Murat Serezli yapımdan çıkacak mı ayrılacak mı?

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan İbrahim Fakih karakteri bugün yine Kuruluş Osman dizisinin izleyenlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Murat Serezli'nin canlandırdığı karakter geçtiğimiz bölüme adeta damga vururken öte yandan "Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir, tarihte nasıl ve neden öldü, dizide ölecek mi, Murat Serezli yapımdan çıkacak mı ayrılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kuruluş Osman dizisinde boy gösteren İbrahim Fakih karakterinin tarihteki yeri ve detaylar...