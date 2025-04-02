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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 14:56

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kurluş Osman'ın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Geçtiğimiz hafta bayram sebebiyle birçok yapım yeni bölümüyle değil tekrar bölümüyle ekrana gelmişti. Şimdi ise gözler Kuruluş Osman 187. bölüm bilgisi için 2 Nisan ATV yayın akışına çevrildi. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? İşte, detaylar...

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Kuruluş Osman son olarak 186. bölümüyle ekrana gelmişti. Sevilen yapımın yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı. Dizinin sıkı takipçileri "Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? "sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2 Nisan ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 187. bölüm bilgisi ve detaylar...

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. 2 Nisan ATV yayın akışına göre bu akşam dizinin yayın saatinde Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi ekrana gelecek.

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Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Esenbike'ye itaat etmediğini göstermiş ve Ulugan'la oynadıkları oyunu açığa çıkarmıştır. Düşmanlığını alenen sergileyen Esenbike tüm müttefiklerini yanına alarak Osman Bey'i ortadan kaldırmak istemektedir.

Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Osman Bey, Esenbike'nin oyununu bozmuş ve Ulugan'la kurduğu düzeni açığa çıkarmıştır. Bunun üzerine Esenbike, Osman Bey'e karşı düşmanlığını alenen ilan eder ve tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı planlar.

Türkmen Beylerini yanına alan Osman Bey, hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Ancak hem içeriden hem dışarıdan tehdit altındadır!

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?

Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarını boşa çıkarıp Kayı Obası'nı geri alabilecek mi? Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışmaktadır. Ancak ağır yaralı olan Rahibe gözlerini açıp gerçekleri anlatacak kadar güçlü bir durumda değildir.