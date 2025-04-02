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Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün? ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam var mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
14:56
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kurluş Osman'ın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Geçtiğimiz hafta bayram sebebiyle birçok yapım yeni bölümüyle değil tekrar bölümüyle ekrana gelmişti. Şimdi ise gözler Kuruluş Osman 187. bölüm bilgisi için 2 Nisan ATV yayın akışına çevrildi. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? İşte, detaylar...