Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali (Seda Yıldız) diziden ayrıldı mı, çıktı mı?
Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:12

Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali (Seda Yıldız) diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanında Kosses'in Şeyh Edebali'ye kılıç kaldırdığı anlar dizinin izleyenlerine karakterin ölüp ölmeyeceği konusunda araştırmalarına sebep oldu. Bu noktada "Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, diziden ayrıldı mı, tarihte nasıl ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncu Seda Yıldız'ın canlandırdığı karakter Osmanlı Devleti'nin fikir babası olarak tarihte yer almaktadır. Peki, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, diziden ayrıldı mı, tarihte nasıl ve neden öldü? İşte tüm detaylar...

Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Seda Yıldız'ın Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Şeyh Edebali'nin bu haftaki bölümde Kosses'le karşı karşıya kaldığı anlar fragmana yansımıştı. "Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, diziden ayrıldı mı, tarihte nasıl ve neden öldü?" soruları bu kapsamda gündeme taşındı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini tarihte; 120 yaşlarına kadar yaşamıştır. Peki, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü, Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

ŞEYH EDEBALİ HAYATI

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Tefsir, hadis ve İslam hukuku konularında uzmanlaşan Edebali, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi dönemin büyükleri ile aynı zamanda yaşamıştır ve onlarla pek çok kez sohbet etme şansı bulmuştur. Bilecik'te bir dergah yaptırmış olan Şeyh Edebali, öğrenci yetiştirmekle ve halkı aydınlatmakla uğraşmıştır.


Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Türbede Şeyh Edebali ile birlikte, şeyhin neslinden altı büyük ve dört küçük sanduka vardır. Sanduka odasının haricinde iki oda daha bulunmaktadır. Türbe ve dergâh, Sultan II. Abdülhamid döneminde ve son olarak da 2012 yılında tadilat görmüştür.

Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali Seda Yıldız diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Türbenin hemen yanında aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilen, Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ve annesinin sandukalarının bulunduğu bir türbe daha bulunmaktadır.

SON DAKİKA