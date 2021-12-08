Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali ölecek mi, tarihte nasıl ve neden öldü? Kuruluş Osman’da Şeyh Edebali (Seda Yıldız) diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanında Kosses'in Şeyh Edebali'ye kılıç kaldırdığı anlar dizinin izleyenlerine karakterin ölüp ölmeyeceği konusunda araştırmalarına sebep oldu. Bu noktada "Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, diziden ayrıldı mı, tarihte nasıl ve neden öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncu Seda Yıldız'ın canlandırdığı karakter Osmanlı Devleti'nin fikir babası olarak tarihte yer almaktadır. Peki, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ölecek mi, diziden ayrıldı mı, tarihte nasıl ve neden öldü? İşte tüm detaylar...