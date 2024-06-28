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Haberler Yaşam Kurye Ata Emre Akman'ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu
Giriş Tarihi: 28.06.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 17:20

Kurye Ata Emre Akman'ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu

Balıkesir'de 11 Mayıs günü sipariş götürdüğü bir adresin önünde 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki kurye Ata Emre Akman cinayetinde ilk duruşma başladı. Sanık Erdoğan Özdemir ile azmettirici olarak yargılanan babası Orhan Özdemir'in duruşmadaki ilk ifadeleri ise adeta kan dondurdu.

MUHARREM DOĞANTEZ
GÖKHAN DAĞLI
Kurye Ata Emre Akman’ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu

Balıkesir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava öncesi yüzlerce kurye, Adliye Sarayı önünde toplanarak Akman ailesine destek verdi.

Kurye Ata Emre Akman’ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu

Sabah 09:30'da başlayan davada Akman Ailesi ve avukatları da hazır bulundu. İlk kez hakim karşısına çıkan Erdoğan Akman, cinayet günü olay yerine babasının eski sevgilisi Sultan D'nin evinin camlarını taşlamak için gittiğini söyledi.

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Kurye Ata Emre Akman’ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu

"BANA TERS TERS CEVAPLAR VERDİ"

İfadesinde, "O gün 13-14 şişe alkol içtim, sonra eve gittim. Eve gidip babamla biraz vakit geçirdikten sonra arkadaşlarımın yanına gittim, burada da alkol almaya devam ettim.

Kurye Ata Emre Akman’ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu

Sultan D'nin geçmiş zamanda bize yaşattıklarını düşününce evinin önüne gidip camlarını taşlamak istedim. Bulunduğum yere mesafesi 5-6 dakikaydı.

Kurye Ata Emre Akman’ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu

Yanıma bıçak aldım ama aslında taş atmak için gittim. Yolda ceplerine taş topladım. Sonra kurye aşağı indi. Ona, "Sultan evde mi?" diye sordum.

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