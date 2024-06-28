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Kurye Ata Emre Akman'ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu
Giriş Tarihi: 28.06.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
17:20
Kurye Ata Emre Akman'ı vahşice katletmişti! Baba ve cani oğlunun mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu
Balıkesir'de 11 Mayıs günü sipariş götürdüğü bir adresin önünde 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki kurye Ata Emre Akman cinayetinde ilk duruşma başladı. Sanık Erdoğan Özdemir ile azmettirici olarak yargılanan babası Orhan Özdemir'in duruşmadaki ilk ifadeleri ise adeta kan dondurdu.