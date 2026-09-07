Kusursuzluk onların ikinci adı! İşte hata kabul etmeyen en mükemmeliyetçi 3 burç

Küçük bir hatayı bile defalarca kontrol etmekten çekinmeyen Başaklar, bu mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle hem kendilerini hem de etraflarındaki insanları sert bir şekilde eleştirebilirler. Dünyanın kusurlarını düzeltmeye çalışmak onları zaman zaman yıpratsa da, pes etmek onlar için bir seçenek değildir.