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Giriş Tarihi: 19.11.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 06:31

Kütüphane memurunu Profesör ilan ettiler! İşte Muazzez İlmiye Çığ gerçekleri...

110 yaşında Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Sümerolog" olarak adlandırılan Muazzez İlmiye Çığ hafızalara İslam ve başörtüsü düşmanlığı kazınmıştı. Hiçbir akademik ünvanı bulunmayan ve kütüphane memurluğu yapan Muazzez İlmiye Çığ İslam ve din düşmanı çevrelerinde sürekli parlatmaya çalıştığı bir isimlerin başında yer alıyordu. SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ hakkında gerçekleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Babaoğlu'nun o yazısı...

HAŞMET BABAOĞLU
Kütüphane memurunu Profesör ilan ettiler! İşte Muazzez İlmiye Çığ gerçekleri...

Yüksek bürokrasi, uyduruk kaydırık kültür seçkinleri ve eski devletin alacakaranlığında yer bulmuş proje odakları işbirliği yapıp birini parlatmaya görsün...
Sade insanın bu Çığ'ın altında kalmaması mümkün mü?

Kütüphane memurunu Profesör ilan ettiler! İşte Muazzez İlmiye Çığ gerçekleri...

Müzede kütüphane memurluğu yapmış birini profesör diye ilan edip herkesi aldatmaya soyunurlar, susarsın...
Öyle ya, koca koca gazeteler on yıllar boyu "profesör" unvanı vermiş, akademi vermemiş, ne önemi var, dersin...

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Kütüphane memurunu Profesör ilan ettiler! İşte Muazzez İlmiye Çığ gerçekleri...

O sırada Ankara Dil Tarih hocaları, "Bu hanım akademisyense, biz ne oluyoruz" açıklaması yaparlar, minicik yer verilir, gözüne çarpmaz, haberin olmaz...

Kütüphane memurunu Profesör ilan ettiler! İşte Muazzez İlmiye Çığ gerçekleri...

"Sümerolog, eski çağlar uzmanı, etimolog, al sana uzman!" derler, istersen kabul etme...
Hatta bu da yetmez; 28 Şubat'ta bir nevi "İşte Cumhuriyet kadını budur, hayran olunacak, ol!" emri verilir kamuoyuna...
İsyan etsen ne fayda, buruk bir gülümsemeyle geçiştirirsin...

Kütüphane memurunu Profesör ilan ettiler! İşte Muazzez İlmiye Çığ gerçekleri...

Hikâyeler bir yerden patlar, foyalar ortaya çıkar, en sonunda hanımefendi köşeye sıkıştırılınca, "Benim doktora tezim yok, şeref doktoram var" diyerek gerçeği laf kalabalığı arasında itiraf eder ama ne önemi var, artık olan olmuş, şehir efsanesi büyümüş, gerçek artık kuytuya çekilmiştir...

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