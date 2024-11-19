Giriş Tarihi: 19.11.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
06:31
Kütüphane memurunu Profesör ilan ettiler! İşte Muazzez İlmiye Çığ gerçekleri...
110 yaşında Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Sümerolog" olarak adlandırılan Muazzez İlmiye Çığ hafızalara İslam ve başörtüsü düşmanlığı kazınmıştı. Hiçbir akademik ünvanı bulunmayan ve kütüphane memurluğu yapan Muazzez İlmiye Çığ İslam ve din düşmanı çevrelerinde sürekli parlatmaya çalıştığı bir isimlerin başında yer alıyordu. SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, hayatını kaybeden Muazzez İlmiye Çığ hakkında gerçekleri anlatan bir yazı kaleme aldı. İşte Babaoğlu'nun o yazısı...