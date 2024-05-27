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Kuyumcuda 1 milyonluk vurgun: En son aklımıza gelecek elemandı
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
10:26
Kuyumcuda 1 milyonluk vurgun: En son aklımıza gelecek elemandı
İnanılmaz olay Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapan çalışan, kasada çıkan açık ve güvenlik kamerası görüntüleriyle yakayı ele verdi. Kuyumcu Ufuk Aydın, personelin 7 aylık süreçte 1 milyon liralık vurgun yaptığını belirterek, "Bu elemanımız en son aklımıza gelecek elemanımızdı çünkü kendisine çok güvenmiştim, benden sonra yetkili insandı" dedi.