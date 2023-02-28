KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

Kuzey Anadolu fay hattı haritası, yüzyılın felaketi ardından beklenen İstanbul depremi ile birlikte sorgulanmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski olan iller ve ilçeler MTA diri fay haritası üzerinde sorgulanıyor. Gölcük depreminin de gerçekleştiği Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri hangileri, ne zaman kırılacak, nereden geçiyor gibi sorular yanıt arıyor. Bu fay zonu üzerinde gerçekleşecek deprem için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor İşte, Kuzey Anadolu fay hattı haritası ile aktif fay hatları…