KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor, ne zaman kırılacak gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Yüzyılın felaketi sonrası araştırmalar hız kazandı. Bu fay zonu üzerinde en son Gölcük ve Düzce merkezli bir kırılma yaşandı. Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri deprem risk haritası üzerinde sorgulanıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan diri fay haritası da bölgede 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaların varlığını gösteriyor. İşte, Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023 ile il il deprem risk sorgulama…