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Haberler Yaşam KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 11:44

KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

Kuzey Anadolu fay hattı haritası, yüzyılın felaketi ardından beklenen İstanbul depremi ile birlikte sorgulanmaya başladı. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem riski olan iller ve ilçeler MTA diri fay haritası üzerinde sorgulanıyor. Gölcük depreminin de gerçekleştiği Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri hangileri, ne zaman kırılacak, nereden geçiyor gibi sorular yanıt arıyor. Bu fay zonu üzerinde gerçekleşecek deprem için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor İşte, Kuzey Anadolu fay hattı haritası ile aktif fay hatları…

KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor, ne zaman kırılacak gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Yüzyılın felaketi sonrası araştırmalar hız kazandı. Bu fay zonu üzerinde en son Gölcük ve Düzce merkezli bir kırılma yaşandı. Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri deprem risk haritası üzerinde sorgulanıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan diri fay haritası da bölgede 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek noktaların varlığını gösteriyor. İşte, Kuzey Anadolu fay hattı haritası 2023 ile il il deprem risk sorgulama…

KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

KUZEY ANADOLU FAYI RİSK HARİTASI 2023

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NE DURUMDA?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023 | İstanbul depremi detayları! Kuzey Anadolu fay hattı şehirleri neler, ne durumda, ne zaman kırılacak?

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER

Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

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