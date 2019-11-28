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  • Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

'daki 'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Balkan Savaşları sırasında yıkılan minaresi Vakıflar Genel Müdürlüğünce 32 metre olarak yeniden inşa edilen, duvarları güçlendirilen, kubbesi kurşun örtüyle kaplanan törenle ibadete açıldı. 'daki Müslüman cemaatin yoğun ilgi gösterdiği cami açılışı, dualarla yapıldı. 107 yıl sonra okunan ezanın ardından ikindi namazı kılındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.11.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 17:36
Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

'nın Ohri şehrinde bulunan ve Balkan Savaşları sırasındaki bombardımanlarda minaresi yıkılan cami, restorasyon çalışmalarının ardından törenle ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, törende yaptığı konuşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk vatandaşlarının selamını ileterek başladı.

Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Arnavutluk'ta yaşanan depremden duyduğu üzüntüyü dile getiren, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Demircan, Türkiye'nin, TİKA ve AFAD gibi kurumlarıyla yaraları sarmak üzere bölgede bulunduğunu, her zaman Arnavut halkının yanında olacağını söyledi.

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Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Hayırlı bir iş için cem olunduğunu belirten Demircan, "Allah'ın evini ihya etmek gibi tarifsiz bir hayrın sizlerle birlikte parçası olduğum için çok sevinçliyim." dedi. Demircan, restorasyonda çalışan, madden ve manen bu iş için seferberlik yapan herkesin, bu imarın bir parçası olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Mescitlerin "gönül evi", davalarının, iddialarının, vaatlerinin ise barış, sevgi, kardeşlik ve huzur olduğunu dile getiren Demircan, şöyle konuştu: "Türkiye ve olarak farklı ülkeleriz. Lakin ne gönlümüzün ne mescidimizin, ikisinin de ülkesi yoktur. Gönlümüz birdir, mescidimiz birdir. Hattı zatında biz Müslümanlar için farklılıklarımız dahi birlik içindir. Biz öyle inanırız. Ohri Ali Paşa Camisi, farklılıkları birlik potasında erittiğimizin nişanıdır. Bugüne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir. Aynı kaderi, aynı akıbeti, ortak geçmişimizin emaneti olan bütün eserler için de diliyorum."

Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Balkan coğrafyasındaki ecdat yadigarlarını tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ertem, Genel Müdürlüğünün 'da ilk olarak Haydar Kadı Camisi'ni restore ettiğini, 'nin, tamamlanan ikinci restorasyon olduğunu bildirdi.

Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Manastır Hoca Mahmut Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının ise sürdüğünü ifade eden Ertem, Osmanlı vakıf eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya Paşa camileri için de restorasyon projelerinin çizdirildiğini kaydetti. Her restorasyon sürecinin birtakım zorlukları içinde barındırdığını belirten Ertem, zorlu süreçlerin aşılmasına katkı gösteren Ohri halkına, siyasi otoriteye, İslam Birliği Başkanlığına ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, İslam İşbirliği Başkanı Süleyman Recepi, Ohri Müftüsü Samet Haydar da katıldı. Kuzey Makedonya'daki Müslüman cemaatin yoğun ilgi gösterdiği cami açılışı, dualarla yapıldı. 107 yıl sonra okunan ezanın ardından ikindi namazı kılındı.

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