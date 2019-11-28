Kuzey Makedonya'daki Ohri Ali Paşa Camisi'nden 107 yıl sonra ezan okundu

Mescitlerin "gönül evi", davalarının, iddialarının, vaatlerinin ise barış, sevgi, kardeşlik ve huzur olduğunu dile getiren Demircan, şöyle konuştu: "Türkiye ve Kuzey Makedonya olarak farklı ülkeleriz. Lakin ne gönlümüzün ne mescidimizin, ikisinin de ülkesi yoktur. Gönlümüz birdir, mescidimiz birdir. Hattı zatında biz Müslümanlar için farklılıklarımız dahi birlik içindir. Biz öyle inanırız. Ohri Ali Paşa Camisi, farklılıkları birlik potasında erittiğimizin nişanıdır. Bugüne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir. Aynı kaderi, aynı akıbeti, ortak geçmişimizin emaneti olan bütün eserler için de diliyorum."