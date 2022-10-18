KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri kimlerin silinecek, sorgulama nasıl yapılır?

KYK borçlarına uygulanan faizlerin silinmesine yönelik düzenlemeyi içeren torba yasanın mecliste kabul edilmesiyle beraber detaylar araştırma konusu haline geldi. Binlerce kişiyi ilgilendiren konuyla ilgili olarak "2022 KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek?" soruları yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı son açıklamada faizlerin silineceğini müjdelemiş detayları duyurmuştu. Peki, KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek, kimlerin borçları silinecek? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar.