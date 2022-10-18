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Giriş Tarihi: 18.10.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 16:33

KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri kimlerin silinecek, sorgulama nasıl yapılır?

KYK borçlarına uygulanan faizlerin silinmesine yönelik düzenlemeyi içeren torba yasanın mecliste kabul edilmesiyle beraber detaylar araştırma konusu haline geldi. Binlerce kişiyi ilgilendiren konuyla ilgili olarak "2022 KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek?" soruları yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı son açıklamada faizlerin silineceğini müjdelemiş detayları duyurmuştu. Peki, KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek, kimlerin borçları silinecek? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar.

KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri kimlerin silinecek, sorgulama nasıl yapılır?

KYK kredi faizlerinin silinmesi konusu son dönemde binlerce kişinin gündem maddeleri arasında yer edinmeye devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin detaylarını açıklamıştı. Hal böyleyken "KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek?" sorularıyla gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. İşte 2022 KYK faizleri ile ilgili son durum ve gelişmeler...

KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri kimlerin silinecek, sorgulama nasıl yapılır?

Yeni düzenlemeyle Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. 27 milyarlık borç silinecek

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KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri kimlerin silinecek, sorgulama nasıl yapılır?

Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti. Faizler nedeniyle anaparası üç dört katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri kimlerin silinecek, sorgulama nasıl yapılır?

ALDIĞI KREDİ KADAR ÖDEME

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor. Bugün itibariyle 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

KYK borçları faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK faizleri kimlerin silinecek, sorgulama nasıl yapılır?

İKİ YIL SONRA BAŞLAYACAK

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

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