KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 15 Kasım 2022 tarihinde başlayan 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları, 17 Kasım 2022 tarihinde son bulacak. Başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Bu kapsamda ''KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?'' soruları gündemdeki yerini almış durumda. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, GSB ile 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.