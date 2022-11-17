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Haberler Yaşam KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:27

KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 15 Kasım 2022 tarihinde başlayan 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları, 17 Kasım 2022 tarihinde son bulacak. Başvurularını tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Bu kapsamda ''KYK burs başvurusu ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur?'' soruları gündemdeki yerini almış durumda. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır? İşte, GSB ile 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur soruları gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları bugün sona erecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren üniversite öğrencileri, KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, ne kadar ödenecek? İşte, GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2022-2023 ve konu hakkında merak edilenler.

KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: 2022-2023 KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu:

''Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.

17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.''

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KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde ilan edilmişti.

Buna göre 17 Kasım günü bitecek KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Bakan Kasapoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL ödeme alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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