KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde ilan edilmişti.

Buna göre 17 Kasım günü bitecek KYK burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Bakan Kasapoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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