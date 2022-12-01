KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 – 2023 KYK burs başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

26 Kasım 2022 tarihinde sona eren KYK burs başvurularından sonra gözler KYK burs sonuçları açıklandı duyurusunda. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika KYK burs başvuru açıklamalarına gözler dikildi. Geçtiğimiz yıl 15 Aralık 2021 tarihinde KYK burs ve kredi açıklanırken, bu yıl akademik takvimin erkenden başlaması sebebiyle geçen seneki tarihten erken açıklanması bekleniyor. Öğrenciler de KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramakta. KYK burs sonuçları e devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte KYK burs başvuru sonuç tarihi 2022 – 2023