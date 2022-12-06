KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu için nefesler tutuldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde üniversite öğrencilerine ödenen KYK burs ve kredi başvuruları Kasım ayında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce üniversite öğrencisi, 2021 yılında Aralık ayında belli olan KYK burs başvuru sonuçları için GSB'den gelecek son dakika açıklamalara kilitlenmiş durumda. KYK sonuçları sorgulama e devlet ekranı yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlandı. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı e devlet ve konu ile ilgili tüm detaylar.