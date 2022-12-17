KYK burs ve kredileri, yükseköğretim kurumlarında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Bu yıl burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrenciler tarafından sonuç açıklama tarihi öğrenilmek istenerek "GSB ile 2022 KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yapılacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

KYK burs ve kredi sonuçları açıklanma tarihine ilişkin bilgi ve detaylar şöyle;