Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2022 yılı burs ve kredi sonuçları, başvuruda bulunanlar tarafından yoğun olarak merak ediliyor. Son kabine toplantısında çıkan karara göre lisans öğrencileri için 1.250 Türk Lirası'na yükseltilen ücrete hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler "GSB ile 2022-2023 e-devlet KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yapılacak?" şeklindeki araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Merak konusu olan 2022-2023 e-devlet KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.