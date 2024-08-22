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Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:29

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU e-DEVLET EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri kaç TL, başvuruları ne zaman?

Üniversite kayıt süreci devam ederken KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan öğrenim desteğinin bu yılki başvuru tarihi, ödeme miktarı ve şartları araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu senede başvurularını gerçekleştiren öğrencilere burs ve kredi desteği sağlanacak. Örgün bir yüksek öğretim programına kaydı gerçekleştirilen öğrenciler başvurularını yapabilecekler. Tarihler öğrencilerin gündeminde Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2024-2025 KYK bursu hakkında tüm merak edilenler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU e-DEVLET EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri kaç TL, başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuruları başlamışken öğrenim desteği alacak öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurularını takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeleri almak isteyen adaylar KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte KYK başvuru ekranı

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU e-DEVLET EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri kaç TL, başvuruları ne zaman?

KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru süreçleri 2024-2025 yılına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz dönem 12 Ekim'de başvurular alınmaya başlamıştı.

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU e-DEVLET EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri kaç TL, başvuruları ne zaman?

KYK BURS - KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi bağlanıyor.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU e-DEVLET EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri kaç TL, başvuruları ne zaman?

KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU e-DEVLET EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri kaç TL, başvuruları ne zaman?

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 yılı kredi ve burs miktarları; lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltilmişti. Bu seneki ödeme miktarları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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