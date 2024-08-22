Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:29
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU e-DEVLET EKRANI: 2024 KYK burs ve kredi güncel ücretleri kaç TL, başvuruları ne zaman?
Üniversite kayıt süreci devam ederken KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan öğrenim desteğinin bu yılki başvuru tarihi, ödeme miktarı ve şartları araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu senede başvurularını gerçekleştiren öğrencilere burs ve kredi desteği sağlanacak. Örgün bir yüksek öğretim programına kaydı gerçekleştirilen öğrenciler başvurularını yapabilecekler. Tarihler öğrencilerin gündeminde Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2024-2025 KYK bursu hakkında tüm merak edilenler…