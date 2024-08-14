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Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:41

KYK BURS VE YURT BAŞVURU TAKVİMİ: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman, burs ne kadar verilecek, kaç TL?

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından KYK başvuruları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. Kazandıkları üniversiteler ikamet ettikleri şehirden farklı bir yerde olan öğrenciler "KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, KYK başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar verilecek, kaç TL? İşte 2024-2025 KYK burs ve yurt detayları

KYK BURS VE YURT BAŞVURU TAKVİMİ: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman, burs ne kadar verilecek, kaç TL?

KYK burs ve yurt başvuruları 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. Yaşadıkları şehirden başka bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler KYK yurtların kalmak adına başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK BURS VE YURT BAŞVURU TAKVİMİ: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman, burs ne kadar verilecek, kaç TL?

GSB KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK yurt başvuruları yerleştirme işlemi ardından başlıyor. Önümüzdeki günlerde GSB tarafından bilgilendirme yayımlanması bekleniyor. Ancak geçtiğimiz dönem KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

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KYK BURS VE YURT BAŞVURU TAKVİMİ: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman, burs ne kadar verilecek, kaç TL?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni KYK yurt ücretleri henüz belli paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL şeklindeydi.

KYK BURS VE YURT BAŞVURU TAKVİMİ: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman, burs ne kadar verilecek, kaç TL?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURU TAKVİMİ: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman, burs ne kadar verilecek, kaç TL?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru süreçleri 2024-2025 yılına dair henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönem 12 Ekim'de başvurular alınmaya başlamıştı.

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