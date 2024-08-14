Giriş Tarihi: 14.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
16:41
KYK BURS VE YURT BAŞVURU TAKVİMİ: GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuruları ne zaman, burs ne kadar verilecek, kaç TL?
YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından KYK başvuruları 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için araştırılmaya başladı. Kazandıkları üniversiteler ikamet ettikleri şehirden farklı bir yerde olan öğrenciler "KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, KYK başvuruları ne zaman, burs ücreti ne kadar verilecek, kaç TL? İşte 2024-2025 KYK burs ve yurt detayları