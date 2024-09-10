KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yedeklerden yurt sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirme sonuçları gündemde. İlk etapta yerleşen adaylar için tercih süreci 7 Eylül'de son bulmuştu. Şimdi ise gözler yedekelr için sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Geçtiğimi yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün ilan ediliyordu. Peki, KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman?