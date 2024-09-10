Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:45
KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
KYK yurt başvuru sonuçları açıklanmış ve adaylar 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yurt kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Yurt başvuru sonuçlarında yerleşemeyen ve yedeklerden girmeyi bekleyen adaylar ise KYK yedek yurt sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, 2024-2025 KYK 1. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman?