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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:45

KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklanmış ve adaylar 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yurt kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Yurt başvuru sonuçlarında yerleşemeyen ve yedeklerden girmeyi bekleyen adaylar ise KYK yedek yurt sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, 2024-2025 KYK 1. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK yedeklerden yurt sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirme sonuçları gündemde. İlk etapta yerleşen adaylar için tercih süreci 7 Eylül'de son bulmuştu. Şimdi ise gözler yedekelr için sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Geçtiğimi yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün ilan ediliyordu. Peki, KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

Geçtiğimi yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

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KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek.

KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

KYK YEDEK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YEDEK YURT SONUCU e-DEVLET SORGULAMA 2024-2025 | GSB KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

2024-2025 KYK yurt ücretleri ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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