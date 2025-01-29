Haberler
Yaşam
KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
06:08
KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?
KYK Yurt Time Spor Projesi, öğrencilere spor faaliyetlerinde görev alarak ek gelir elde etme fırsatı sağlıyor. 2025 yılı için başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı bu projede, yurtlarda kalan öğrenciler, düzenlenen çeşitli spor etkinliklerinde görev alarak hem sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir hem de maddi kazanç elde edebilirler. Peki, Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, katılım için hangi şartlar aranacak? İşte tüm detaylar!