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Haberler Yaşam KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 06:08

KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK Yurt Time Spor Projesi, öğrencilere spor faaliyetlerinde görev alarak ek gelir elde etme fırsatı sağlıyor. 2025 yılı için başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı bu projede, yurtlarda kalan öğrenciler, düzenlenen çeşitli spor etkinliklerinde görev alarak hem sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir hem de maddi kazanç elde edebilirler. Peki, Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, katılım için hangi şartlar aranacak? İşte tüm detaylar!

KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK Yurt Time Projesi, öğrencilerin yurtlarda kalırken hem spor yapmalarını hem de ek gelir kazanmalarını amaçlayan bir fırsat sunuyor. 2025 yılı için başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı bu proje ile öğrenciler, spor etkinliklerine katılarak çeşitli görevlerde yer alabilecek ve maddi olarak destek sağlanabilecek. Yurt Time 2. Dönem başvurularında yer almak isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor.

KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?

YURT TİME NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.

Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.

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KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?

Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Bugüne kadar Yurt Time Spor projesine katılan yirmi yedi bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.

KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?

YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca KYK Yurt Time başvuruları 1. dönem 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

Yurt Time 2. Dönem başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçen sene Yurt Time 2. dönem başvuruları 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Geçen yılki bilgiler baz alındığında bu sene de başvuruların ocak sonunda başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldığında haberlerimizde güncellenecek. Ayrıca resmi açıklamalar için GSB'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edilebilirsiniz.

KYK Yurt Time 2. Dönem başvuruları 2025 e-Devlet ekranı || Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartlar neler?

YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.

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