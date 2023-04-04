Lavabo açıcı bomba gibi patladı! "O an kolumdan vazgeçtim..."

"MASUM GÖZÜKEN ŞEYLER BİR ANDA CANA KADAR MAL OLABİLECEK DURUMLARA GİDEBİLİYOR"

Ev kazalarıyla sıklıkla karşılaştıklarını vatandaşların koruyucu önlem alması konusunun büyük önem taşıdığını ifade eden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Turan, herhangi bir kaza durumunda da ilk yardım uygulamalarına başvurulması gerektiğine dikkat çekerek, "10 gün önce bir lavabo açıcı olayıyla hastamız bize başvurdu. Geldiği zaman yüzünde ve kolunda baya kimyasal, yanık diye tabir ettiğimiz cilt hasarları vardı. Hızlı bir şekilde tedavisine başladık, neyse ki tedaviler olumlu yürüdü. Ağır bir hasar bırakmadan hastamız sağlığına kavuşmak üzere. Bu tarz kimyasal yanıklarda çok dikkatli olunması gerekiyor. Kimyasalın karakteri, erişimi, miktarı burada çok önemli maalesef şu an piyasada olan çoğu lavabo açıcı olsun diğer bazı kimyasallarda kutularda içeriği pek yazmıyor. Eskiden lavabo açıcılar daha masumdu, granüller halinde satılıyordu. Son yıllarda sıvı şekilde piyasada bulunuyor ve halkımızın kullanırken çok dikkat etmesi gerekir, hastamızın elbiseleri pul pul dökülmüş.