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Lavabo açıcı bomba gibi patladı! "O an kolumdan vazgeçtim..."
Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
16:42
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! "O an kolumdan vazgeçtim..."
Korku dolu olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Tıkanan lavabosunu temizlemek için lavabo açıcı kullanan genç kız, saniyeler içinde hayatının şokunu yaşadı. Bomba gibi patlayan lavabo açıcı, genç kızın adeta sonu oluyordu. Vücudunda yanıklar oluşan genç, "Yakıyordu, acısı dayanılacak gibi değildi. Yüzüme bir şey olacak diye çok korktum, o an kolumdan vazgeçmiştim" dedi. İşte haberin ayrıntıları...