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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Fransa'daki modern hayattan sıkılıp Afrika'ya yerleşen fotoğrafçı çiftin, ormanda doğan, 9 yaşına kadar hayvanların arasında büyüyen kızları Tippi, büyüdü. İşte o küçük kızın şimdiki hali...

Giriş Tarihi: 28.08.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 10:43
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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Degre ailesi jip, kamera, fotoğraf makinesi gibi eşyalardan oluşan tüm malvarlıklarıyla yedi yıl Güney Afrika'da dolaşıp durmuş.

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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Özellikle de Namibya, Güney Afrika'da ve Bostwana sınırındaki uçsuz bucaksız Kalahari Çölü'nde.

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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Tippi'nin en yakın arkadaşları ise devekuşu, abi dediği 30 yaşındaki fil Abu, birlikte öğlen uykusuna yattığı yavru olur.

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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Ancak Tippi'nin Afrika'daki yaşamı, okul çağına gelince sonra eriyor.

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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Tippi, Paris'e taşındıktan sonra modern hayata bir süre ayak uyduramıyor.

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ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…
Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Okula gidemiyor ve eve özel bir öğretmen geliyor.

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