Leopar ve fillerle büyüyen kız çocuğunun şimdiki hali…

Fransa'daki modern hayattan sıkılıp Afrika'ya yerleşen fotoğrafçı çiftin, ormanda doğan, 9 yaşına kadar hayvanların arasında büyüyen kızları Tippi, büyüdü. İşte o küçük kızın şimdiki hali... Degre ailesi jip, kamera, fotoğraf makinesi gibi eşyalardan oluşan tüm malvarlıklarıyla yedi yıl Güney Afrika'da dolaşıp durmuş. Özellikle de Namibya, Güney Afrika'da ve Bostwana sınırındaki uçsuz bucaksız Kalahari Çölü'nde. Tippi'nin en yakın arkadaşları ise devekuşu, abi dediği 30 yaşındaki fil Abu, birlikte öğlen uykusuna yattığı yavru leopar olur. Ancak Tippi'nin Afrika'daki yaşamı, okul çağına gelince sonra eriyor. Tippi, Paris'e taşındıktan sonra modern hayata bir süre ayak uyduramıyor. Okula gidemiyor ve eve özel bir öğretmen geliyor.