Haberler
Yaşam
LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
14:43
LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?
LGS tercih sonuçlarının son bulmasının ardından, gözler LGS 2. Ek tercih takvimine çevrildi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakından takip edilirken "LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. LGS 2. Ek tercihleri ile adaylar liselerin boş kontenjanlarına yerleşecek. Peki, MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar…