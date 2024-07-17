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Haberler Yaşam LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:43

LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçlarının son bulmasının ardından, gözler LGS 2. Ek tercih takvimine çevrildi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakından takip edilirken "LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı?" soruları yanıt arıyor. LGS 2. Ek tercihleri ile adaylar liselerin boş kontenjanlarına yerleşecek. Peki, MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar…

LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?

LGS 2. Ek tercih tarihleri gündemde. İlk tercihte yerleşemeyen adaylar 2. Ek tercih ile boş kontenjanlara yerleşebilecek. Hal böyleyken "2024 LGS 2. Tercihler ne zaman ve nasıl yapılır, kimler yapabilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı?

LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?

EK YERLEŞTİRMEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların sınava katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekir.

2. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaklardır!

3. Ek yerleştirmeye ya hiç tercih yapmamış olan öğrenciler ya da tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler başvuru yapabilir

4. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.

5. Adayların yüksek öğretim programlarını tercih edebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?

LGS 2. TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tercihleri 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. 22 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla LGS tercih sonuçları açıklanacak. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar da ek tercih tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı.

İşte ek tercih tarihleri;

LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?
  • 28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması ve 22 Temmuz'da sonuçların ilanı.
  • 22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 29 Temmuz-02 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması ön görülüyor.
LGS 2. ek tercih var mı, kimler yapabilir, boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LGS 2. Tercihler ne zaman ve ek tercih başvuru nasıl yapılır?

BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

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