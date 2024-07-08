LGS ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS Ankara Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de ince eleyip sık dokuyan öğrenciler ve velileri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan başarılı liseleri ile bilinen başkent Ankara'da yaşayan aileler "LGS Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" merak ediyor. İşte MEB Ankara Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler…