LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi

Öğrenci ve veliler tarafından aylarca ilgiyle takip edilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında vatandaşlar, "LGS baraj puanı 2024 ne kadar? LGS'de barajı geçmek için kaç net yapmak lazım?" sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla alıyor? İşte detaylar...