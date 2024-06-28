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Haberler Yaşam LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:56 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 05:56

LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonucu 28 Haziran 2024 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçlar için heyecanlı olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine odaklanacak. Bu noktada ise "LGS baraj puanı var mı" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler, taban tavan puanları…

LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi

Öğrenci ve veliler tarafından aylarca ilgiyle takip edilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında vatandaşlar, "LGS baraj puanı 2024 ne kadar? LGS'de barajı geçmek için kaç net yapmak lazım?" sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla alıyor? İşte detaylar...

LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi

LGS BARAJ PUANI VAR MI, KALKTI MI?

LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır. Öğrenciler sınav puanıyla veya adrese dayalı yerleştirme işlemi yapabilirler. Bu liselerde öğrencilerde puan şartı aranmaz dolayısıyla baraj puanı bulunmamaktadır.

Öğrenciler başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini şekillendirir.

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LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuz tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi

LGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi

LİSE YÜZDELİK DİLİMLER, TABAN TAVAN PUANLARI SORGULAMA!

Henüz 2024 yılı için taban puanları, yüzdelik dilimler açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

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