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LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 28.06.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
05:56
LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla öğrenci alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler ve taban puanları listesi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonucu 28 Haziran 2024 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçlar için heyecanlı olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine odaklanacak. Bu noktada ise "LGS baraj puanı var mı" sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, LGS baraj puanı var mı, okullar en düşük kaç puanla alıyor? İşte, Lise yüzdelik dilimler, taban tavan puanları…