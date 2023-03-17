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Giriş Tarihi: 17.03.2023 19:53 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 19:53

LGS BAŞVURU SON DAKİKA | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?

LGS sınavı başvuru süreci için gözler MEB açıklamasında. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar Haziran ayında gerçekleşecek sınav için MEB tarafından duyurulması beklenen tarihlerde elektronik ortam üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada adaylar "LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?" soruları ait yanıtı arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz sene sınava ilişkin başvurularını otomatik olarak almıştı. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru tarihi belli mi? İşte detaylar.

LGS BAŞVURU SON DAKİKA | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2023 LGS sınavı başvuru tarihleri son dönemde birçok vatandaş tarafından araştırma konusu haline geliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar Haziran ayındaki sınavda liselerini seçecekleri puanı belirleyecek. Öte yandan birçok sınavın başvuru işlemlerinin başlamasıyla beraber binlerce ortaokul öğrencisinin gözü 2023 LGS sınavı ile ilgili MEB tarafından gelecek dyuruya çevrildi. Peki, LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar.

LGS BAŞVURU SON DAKİKA | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ BELLİ Mİ, KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Henüz sınava ilişkin kılavuz yayınlanmadı ancak, Bakanlık tarafından yapılan son açıklama şöyle;

2022-2023 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin (deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde

-Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa- kayıtlı öğrenciler hariç), Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır

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LGS BAŞVURU SON DAKİKA | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?

Geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurularına dair bilgiler, okul koordinatörleri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri 13 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

LGS BAŞVURU SON DAKİKA | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?

Resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildireceklerdir. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023 tarihine kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacaklardır. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır.

LGS BAŞVURU SON DAKİKA | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin Merkezî Sınav başvurusu, örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfında devam ediyor olmak şartıyla, Bakanlık tarafından yapılacaktır. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kayıtlı öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebileceklerdir.

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