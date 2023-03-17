LGS BAŞVURU SON DAKİKA | LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?

LGS sınavı başvuru süreci için gözler MEB açıklamasında. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında adaylar Haziran ayında gerçekleşecek sınav için MEB tarafından duyurulması beklenen tarihlerde elektronik ortam üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada adaylar "LGS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihi ve ücreti belli mi, kılavuzu yayınlandı mı?" soruları ait yanıtı arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz sene sınava ilişkin başvurularını otomatik olarak almıştı. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru tarihi belli mi? İşte detaylar.