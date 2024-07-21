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Haberler Yaşam LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:15

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar gündemde. LGS tercihleri 28 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tercihlerin son bulmasının ardından tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü ilan edilecek. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin gideceği liseler belli olacak. Peki, LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar…

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. LGS sonuç tarihi yaklaşırken 2024 yılının lise boş kontenjan ve taban puan bilgisi merak konusu oldu. Peki, LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

LGS 2024 BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kontenjanlar ve 2024 Lise taban puanları adayların erişimine açılacak.

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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

  • 22-26 Temmuz 2024 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 29 Temmuz 2024 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 05 Ağustos 2024 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
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