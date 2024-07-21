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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
15:15
LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar gündemde. LGS tercihleri 28 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tercihlerin son bulmasının ardından tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü ilan edilecek. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrencilerin gideceği liseler belli olacak. Peki, LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar…