LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 SORGULAMA| LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü adayların erişimine açılacak. LGS sonuç tarihi yaklaşırken 2024 yılının lise boş kontenjan ve taban puan bilgisi merak konusu oldu. Peki, LGS 2024 taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanır?