LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de ince eleyip sık dokuyan öğrenciler ve velileri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan başarılı liseleri ile bilinen mega kent İstanbul'da yaşayan aileler LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesi ile tercih listelerini hazırlıyor. İşte MEB İstanbul Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler…