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LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
08:16
LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
İstanbul lise taban puanları 2024 araştırılıyor. 17 Temmuz'da sona erecek LGS tercihleri öncesi tercih yapacak öğrenciler yaşadıkları bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Bu noktada mega kent İstanbul'da ikamet eden ya da tercihini bu şehirden yana kullanacak öğrenciler ve velileri LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için arama motorlarına yöneldi. Peki; LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 hakkında detaylı bilgiler...