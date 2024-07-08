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Haberler Yaşam LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 08.07.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:16

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

İstanbul lise taban puanları 2024 araştırılıyor. 17 Temmuz'da sona erecek LGS tercihleri öncesi tercih yapacak öğrenciler yaşadıkları bölgedeki okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Bu noktada mega kent İstanbul'da ikamet eden ya da tercihini bu şehirden yana kullanacak öğrenciler ve velileri LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri için arama motorlarına yöneldi. Peki; LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2024 hakkında detaylı bilgiler...

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona eriyor. Donanımlı bir lisede eğitim hayatını sürdürmek isteyen ve bu sebeple de ince eleyip sık dokuyan öğrenciler ve velileri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada eğitimde ön plana çıkan başarılı liseleri ile bilinen mega kent İstanbul'da yaşayan aileler LGS İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesi ile tercih listelerini hazırlıyor. İşte MEB İstanbul Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler…

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

LGS 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Okul üzerinden giriş yaparak LGS 2023 taban puanlarına erişim sağlayabiliyor.

2023 LGS taban puanlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER
LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

LGS 2022 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2022

İstanbul merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. 4 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. İstanbul ve 39 ilçesindeki liselerin taban puanları haberimizde.

İşte 2022 yılına ait İstanbul liselerin taban ve tavan puanları...

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2024 MEB PDF | Anadolu, Fen, İmam Hatip lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
Okul Adı Okul Türü Pansiyon
Durumu		 Yabancı
Dili		 Taban
Puanı		 Yüzdelik Dilim
2022		 Yüzdelik Dilim
2021
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 494,77 0,04 0,06
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 494,77 0,04 0,05
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) Almanca 493,43 0,05 0,09
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 492,73 0,08 0,1
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 488,20 0,15 0,19
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