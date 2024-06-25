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LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
21:42
LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!
LGS taban puanları 2024 için araştırmalar başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav 2 Haziran tarihinde tamamlandı. MEB takvimine göre sonuçlar 28 Haziran Cuma günü duyurulacak. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Bu noktada LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaları hız kazandı. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları binlerce öğrenci ve velilerin merceği altına alınıyor. İşte, MEB ile LGS 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…