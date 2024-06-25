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Haberler Yaşam LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:42

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!

LGS taban puanları 2024 için araştırmalar başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav 2 Haziran tarihinde tamamlandı. MEB takvimine göre sonuçlar 28 Haziran Cuma günü duyurulacak. Puanlarına uygun tercih yapmak isteyen milyonlarca öğrenci gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Bu noktada LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri araştırmaları hız kazandı. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri ve taban puanları binlerce öğrenci ve velilerin merceği altına alınıyor. İşte, MEB ile LGS 2024 lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları listesi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!

Liselere Geçiş Sitemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri başlayacak. Milyonlarca öğrenci, aldıkları puanlara göre tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada liselerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için araştırmalar hız kazandı. Sonuçların açıklanmasına kısa süre kala "LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu öğrenciler ve velileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte LGS Lise taban puanları 2024 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayınlandı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Ancak 2022 yılı LGS yüzdelik dilim ve taban puanları haberimizde derledik. İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi...

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LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!

LGS TABAN PUANLARI 2024: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2023 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2024 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!

FEN, İMAM HATİP, ANADOLU LİSESİ YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI 2022

LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimler MEB tarafından adayların erişimine açılmıştı. Adaylar LGS 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlere aşağıdaki yer alan link üzerinden erişim sağlayabiliyor.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TABAN PUANLARI ve YÜZDELİK DİLİMLERİ 2024 PDF: Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi LGS Lise taban puanları ve başarı sıralamaları gündemde!

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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