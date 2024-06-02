Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:26

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!

LGS sınav soruları ve cevapları ile birlikte LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 2 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı sınavda sonuçlar ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu yanıt arıyor. LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleşti. LGS sınav sonuçları ve cevap anahtarı "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? LGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanır?İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!

LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, şimdiden öğrencilerin gündemine geldi. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük gibi derslerden yapılan sınavda; sözel alanda 50, sayısal alanda 40 soru soruldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS sınav soruları ve cevapları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS Sınavı Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in internet sitesinden ilan edilecek. Geçen sene 4 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavı soru ve cevapları aynı gün yayımlanmıştı.

2024 yılı takvim bilgileri baz alındığında, bu sene de LGS soru ve cevap anahtarının 2 Haziran'da yayımlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 28 Haziran günü erişime açılacak.

Sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları takip ediliyor.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2024 LGS sınav sonuç tarihini MEB duyurdu!

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getirenbir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her biralt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testlerdışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksekağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

SON DAKİKA