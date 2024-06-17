LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu

LGS ortaöğretimden lise hayatına geçiş için uygulanan bir sınav sistemidir. Güzel bir lisede okuma isteyen öğrenciler, aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak ve bu tercihler sonucunda liselere kayıtları gerçekleşecek. Bu noktada gözler MEB'e çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?