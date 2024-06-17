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Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 07:49

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurularına çevrildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi başlayacak. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'den açıklama!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu

LGS ortaöğretimden lise hayatına geçiş için uygulanan bir sınav sistemidir. Güzel bir lisede okuma isteyen öğrenciler, aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak ve bu tercihler sonucunda liselere kayıtları gerçekleşecek. Bu noktada gözler MEB'e çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu

LGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar, 28 Haziran 2024 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde erişime açılacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu

LGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS tercih dönemi ile ilgili, "LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak." ifadelerine yer verildi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu

LGS SINAVINA GİRMEYENLER NE YAPACAK, NASIL YERLEŞECEK?

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu
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