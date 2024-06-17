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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, erken açıklanır mı? MEB duyurdu! 2024 LGS sınav sonuç tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
07:49
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşti. Sınav sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurularına çevrildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi başlayacak. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'den açıklama!