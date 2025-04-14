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LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
20:24
LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Binlerce 8. sınıf öğrencisinin sabırsızlıkla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre başvuru süreci devam ediyor. Lise yerleştirmelerini doğrudan etkileyecek olan bu sınav, öğrenciler ve aileler için büyük bir öneme sahip. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak ve kaç gün kaldı? İşte, 2025 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar.