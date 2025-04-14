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Haberler Yaşam LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 20:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 20:24

LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Binlerce 8. sınıf öğrencisinin sabırsızlıkla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre başvuru süreci devam ediyor. Lise yerleştirmelerini doğrudan etkileyecek olan bu sınav, öğrenciler ve aileler için büyük bir öneme sahip. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak ve kaç gün kaldı? İşte, 2025 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar.

LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, bu yılki sınav Haziran ayında gerçekleştirilecek. Lise eğitimine adım atacak olan 8. sınıf öğrencileri, sınav için kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Peki, 2025 LGS sınavı hangi gün yapılacak, sınava kaç gün kaldı? İşte, detaylar.

LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, sınavla öğrenci alan liselere girişte geçerli olacak LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

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LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak