LGS TAKVİMİ 2025: MEB takvimi ile netleşti! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, bu yılki sınav Haziran ayında gerçekleştirilecek. Lise eğitimine adım atacak olan 8. sınıf öğrencileri, sınav için kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Peki, 2025 LGS sınavı hangi gün yapılacak, sınava kaç gün kaldı? İşte, detaylar.